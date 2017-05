Het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen werd opgericht in 2002 als een onafhankelijke overheidsinstelling. Het registreert klachten over discriminatie op grond van geslacht of gender en kan iedereen die dit wenst daarover informeren. Er is sprake van een discriminatie wanneer iemand ongunstiger wordt behandeld omwille van haar of zijn geslacht. Het kan ook gaan over een benadeling omwille van zwangerschap of moederschap, of om een ongunstige behandeling omwille van geslachtsverandering, genderidentiteit en -expressie.