De weg naar de huisarts vinden vluchtelingen snel. Uit de rondvraag blijkt ook dat veel huisartsen openstaan om vluchtelingen te behandelen. Communicatie is niet evident, door het gebrekkig Nederlands is het niet altijd makkelijk om vast te stellen wat er scheelt. Maar met handen en voeten en de hulp van de tolkentelefoon van Babel lukt het. Die tolkentelefoon is gratis beschikbaar voor artsen.