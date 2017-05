Concreet wil de VJF de jonge atleten mentaal assertiever en weerbaarder maken. Voorts bekijkt ze of ze een laagdrempelig aanspreekpunt ter beschikking kan stellen van atleten. "Het aanspreekpunt lijkt me zeker een goed voorstel", verduidelijkt Kennis in "De ochtend" (Radio 1), maar sporters weerbaarder maken dus niet.

"Die problemen hebben niets te maken met een gebrek aan weerbaarheid. Het gaat om een cultuur waarin mensen meer macht hebben over jonge mensen die helemaal afhankelijk zijn. Ze houden hun handen niet thuis. Sporters die weerbaarder zijn, dat gaat daar niets tegen helpen", benadrukt Kennes. Zij maakt de vergelijking tussen studenten en professoren. "Je kan van een student niet verwachten dat die weerbaar gaan reageren tegen intimidaties van een professor." De Judofederatie had volgens haar een sterker signaal moeten geven.

Kennes vraagt ook om de zwijgcultuur te doorbreken. "Het is aan de mensen die vlak onder de mensen met macht staan, om te reageren. Maak dié mensen weerbaarder tegen het gedrag van die ene, want meestal gaat het om grensoverschrijdend gedrag van enkelingen."

Kennes werkt ook als medewerker grensoverschrijdend gedrag bij het Centrum Algemeen Welzijn in Leuven en ziet ook daar meldingen van misbruik binnen sportclubs passeren. "Je heb enerzijds de verhalen van écht misbruik waarbij een coach een concreet slachtoffer target en dat lang voorbereidt, tot verkrachting toe. Anderzijds heb je de cultuur van machtsmisbruik. Het is niet alleen een probleem binnen het judo."