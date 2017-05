"Als lid van de schermbloemenfamilie wordt hij gemakkelijk verward met gelijkende soorten zoals peen of selderij", zegt Annelies Jacobs van Natuurpunt. "Maar de stelen van deze plant verwerk je liever niet in een smakelijke pasta. Want dat zou wel eens je laatste maaltijd kunnen worden."

"De wortels worden regelmatig verward met die van pastinaak of de stengels met die van selderij. Het aanraken van de dodemansvingers vormt helemaal geen probleem. Het inslikken van plantendelen wel. De hele plant is giftig, maar de grootste concentratie gif bevindt zich in de knolvormig verdikte wortels, die wel wat weg hebben van vingers."