De samenwerkingsovereenkomst is drie jaar geldig en is volgens Crevits nodig omdat de taalkennis van Vlaamse leerlingen erop achteruitgaat. "Ik hoor regelmatig dat leerkrachten zelfs geen Frans meer durven spreken in de les, terwijl je een taal echt niet onder de knie krijgt door gewoon woordenschat en grammatica te studeren", zegt ze. "Door deze samenwerking met Frankrijk krijgen leerkrachten die op zoek zijn naar geschikte lesmiddelen toegang tot meer materiaal."

Vlaamse leerkrachten en aspirant-leerkrachten zullen de komende jaren beter geïnformeerd worden over de verschillende stagemogelijkheden die er bestaan om hun taal-, pedagogische en culturele kennis in Frankrijk te verdiepen. Op het vlak van het uitwisselen van leerlingen en studenten komt er extra aandacht voor het beroepsonderwijs.

"Het is belangrijk dat Vlaamse leerlingen en leerkrachten het Frans beheersen en er zich in thuis voelen", vindt ook ambassadrice Arnould. "Het leren van meerdere talen is cruciaal voor de ontwikkeling van een jongere, ook op cultureel en moreel vlak."