"De BMA beschikt over informatie die wijst op mogelijke inbreuken op artikel IV.1 van het Wetboek van Economisch recht en/of artikel 101 Vw EU", luidt het in het persbericht.

De huiszoeking is nog maar een eerste stap in het onderzoek, aldus het Auditoraat. De ondernemingen zullen in de loop van de procedure nog het recht krijgen om gehoord te worden. De duur van het onderzoek zal afhangen van verschillende factoren, waaronder de graad van complexiteit, de medewerking van de betrokken onderneming(en) en de uitoefening van de rechten van verdediging.