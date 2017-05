Vorig jaar kondigde Sabam eenzijdig haar nieuwe, verhoogde tarieven aan voor de inning van auteursrechten. Eerdere onderhandelingen met de sector mislukten en de nieuwe tarieven werden toegepast vanaf begin dit jaar. Volgens de sector gaat het over een prijsstijging van ongeveer 30 procent, terwijl de dienstverlening ongewijzigd bleef. Vandaag beslisten ze dan ook om de krachten te bundelen en samen naar de rechtbank van koophandel te stappen.

In totaal zullen 28 organisatoren procederen tegen de auteursrechtenvereniging, waaronder ook het Antwerpse Sportpaleis. Volgens hen misbruikt Sabam haar positie van monopolie. “Het is onaanvaardbaar dat ze eenzijdig de tarieven blijven opdrijven. Dit is in geen enkele sector mogelijk, want dan zou de concurrentie dat genadeloos afstraffen. Maar Sabam denkt dat ze door haar monopolie hier zomaar mee weg kan komen. We zijn het eigenlijk ontzettend beu”, aldus Jan Vereecke van het Antwerpse Sportpaleis.

Sabam zelf heeft voorlopig nog niet gereageerd.