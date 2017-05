Hoe kunnen we het aantal auto's op onze wegen verminderen? Volgens heel wat organisaties moeten we het gebruik van bedrijfswagens verminderen en moet er worden gekozen voor een mobiliteitsbudget, waardoor de werknemer kan kiezen op welke manier hij zich verplaatst.

Honderd vrijwilligers, onderverdeeld in drie groepen met een maandelijks mobiliteitsbudget van 150, 250 en 350 euro per maand, testen daarom van begin april tot eind juni in Gent de nieuwe app van Touring uit. Die app integreert alle mobiliteitsdiensten en koppelt het vervolgens aan het mobiliteitsbudget van de gebruiker.

Het budget werd bepaald in functie van de bedrijfswagen en het aantal kilometers dat de gebruiker gemiddeld deed. Met de app kunnen tram- en busverbindingen snel gevonden en betaald worden, maar er kunnen ook shuttlediensten, taxi's, fietsverhuurdiensten, autoverhuur en autodelen, parkings, enzovoort gevonden en betaald worden. Momenteel wordt nog met de NMBS onderhandeld. "De bedoeling is dat mensen nadenken over hun verplaatsingsgedrag en daardoor hun gedrag ook veranderen", zegt de woordvoerder van Touring Danny Smagghe. De eerste resultaten wezen alvast op een rationeler autogebruik.