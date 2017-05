Yassin heeft niet het gevoel dat hij veel dingen mist. "Soms moeten we op de centen letten, en voel ik me eerder arm. Soms heb ik het beter, maar rijk ben ik niet. Ik heb alles wat ik nodig heb: eten, drinken en een dak boven mijn hoofd. Hele arme mensen hebben dat zelfs niet. Sommige kinderen willen altijd meer, maar ik ben eigenlijk blij met wat ik heb. Want ik heb een eigen gsm, een playstation en een tv. Maar soms ben ik wel jaloers op leeftijdsgenoten, als zij nieuwe, dure dingen hebben die ik niet heb."

Ongelukkig is Yassin zeker niet. "Ik ben drie kwart van de tijd gelukkig, en een kwart wat minder. Als ik plots veel geld zou hebben, dan zou ik zeker een huis kopen én eens op vakantie gaan. Mijn klasgenoten komen na de zomer vaak op school terug met vakantieverhalen. Ik blijf gewoon in België en doe niet veel speciaals, behalve op mijn verjaardag: dan ga ik naar een pretpark, en soms met Halloween ook nog eens", vertelt hij. Ook de jeugdwerking, waar hij drie keer per week deelneemt aan allerlei activiteiten, is een lichtpunt.

"Ik zou graag eens op reis willen, naar Spanje of Frankrijk. Eigenlijk gewoon eens naar het buitenland, maar niet naar Nederland, want dat is zo goed als hetzelfde als België", lacht hij. "Maar eigenlijk is het in mijn situatie niet slecht dat ik nu al leer omgaan met geld. Ik heb ook veel vrienden, en die kan je niet zomaar kopen."