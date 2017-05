De 14-jarige Firdaous Bouhaltite Soulaimane vertrok woensdag naar school, maar kwam daar nooit aan. De verdwijning wordt als onrustwekkend beschouwd omdat het om een heel jong meisje gaat, dat normaal gezien regelmatig naar school gaat, laat het parket weten. Maar ook de piste van radicalisering en mogelijk een vertrek naar Syrië wordt niet uitgesloten, vertelt Ine Van Wymersch van het Brusselse parket.

"Deze verdwijning wordt net als alle andere onrustwekkende verdwijningen behandeld, alleen is het zo dat we hier twee foto's verspreid hebben: een in traditionele kledij en een in westerse kledij. Het meisje kleedt zich op beide manieren en de piste van radicalisering en een mogelijk vertrek naar Syrië wordt nog onderzocht. Op basis van ons onderzoek kunnen we momenteel niet zeggen of ze daadwerkelijk op weg is naar Syrië. Mogelijk bevindt ze zich nog steeds in België. Wel weten we dat ze nog nooit in Syrië geweest is."

De oudere zus van het meisje zou een teruggekeerde Syriëstrijder zijn.