Zenner is vanuit Down Syndroom Vlaanderen en haar eigen ervaring niet tegen de gratis NIP-testen. "De voorbije jaren was er door de hoge kostprijs sprake van geneeskunde op twee snelheden. We zijn absoluut voor de vrije keuze van de vrouw zonder financieel struikelblok, maar wel als die bewust wordt gemaakt op basis van neutrale en objectieve informatie. En daar knelt het schoentje", zegt ze.

"Hoe vaak krijgen ouders bij een positieve NIP-test te horen van de dokter dat die "slecht nieuws" heeft? Of horen ouders van hun dokter dat ze zelf nooit een kind met down zouden willen, zonder meer uitleg? Het is iemands goed recht om een zwangerschap van een downkindje af te breken, maar als je nog nooit iets over down hebt gehoord, of iemand met down hebt ontmoet, dan ligt dat voor ons toch een pak moeilijker."

Zenner vindt dat minister van Volksgezondheid De Block even veel moet investeren in het gratis maken van de test, als in objectieve informatieverstrekking rond leven met het syndroom van Down. "De diagnose is een ding, maar een kind met down heeft een grote impact op je leven. Hier moet structureler over worden nagedacht en geïnformeerd. Het verschil tussen artsen is nu nog te groot", vindt Zenner. "Los daarvan moet elke moeder voor zichzelf uitmaken of ze de test wil doen, waarom en wat ze precies wil doen met het eventuele resultaat, wat dat ook is."