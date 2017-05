De Economische Inspectie heeft vorig jaar ruim 200 begrafenisondernemers doorgelicht. Uit dat onderzoek blijkt dat een begrafenis tien jaar geleden ruim een derde goedkoper was dan nu. Die grote prijsstijging is niet volledig toe te schrijven aan de inflatie.

Los van de grote prijsstijging nemen twee op drie uitvaartbedrijven een loopje met de regelgeving. Ruim de helft van de inbreuken gaan om onduidelijke prijsaanduidingen of onvolledige bestelbons. Een minderheid van de ondernemingen vermeldt zelfs geen prijzen.

"Een begrafenis is voor nabestaanden op zich al een grote kost", zegt Kris Peeters in de Mediahuiskranten. "In die periode hebben ze niet de energie om zich in de tarieven te verdiepen. Ik begrijp dat een tarieflijst in de etalage niet de eerste zorg is van wie langsgaat bij een begrafenisondernemer, maar het is belangrijk dat de nabestaanden meteen een duidelijk zicht hebben op de kosten van bepaalde diensten."

Peeters wil het hier niet bij laten. Hij heeft de federatie van begrafenisondernemers gecontacteerd, om zo snel mogelijk samen te zitten op zijn kabinet om de prijsstijgingen en de inbreuken uit te klaren.