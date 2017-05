In 2016 volgden 359 803 personen taallessen NT2 (Nederlands als tweede taal). Dat is 13 procent meer dan in 2015. Pas op! Dat cijfer zegt niks over wanneer ze in Vlaanderen of Brussel zijn komen wonen.

Gemiddeld is één derde van de leerlingen NT2 niet-Europeaan. De anderen zijn bijvoorbeeld Fransen, Finnen of Roemenen die zich in Vlaanderen vestigden.

Als asielzoekers erkend worden als vluchteling of subsidiaire bescherming krijgen, horen de lessen bij een verplicht traject inburgering. Ze kunnen ook al vrijwillig inschrijven na 4 maanden asielprocedure.

Ongeveer een kwart van de vluchtelingen is laaggeletterd of ongeschoold en volgt een zeer intensieve lessenreeks bij de centra voor basiseducatie (CBE).

De overigen volgen Nederlands bij de centra voor volwassenonderwijs (CVO).

Een kandidaat-leerling komt pas op een wachtlijst als hij of zij niet binnen de zes maanden kan starten. Wachtlijsten zijn officiëel zo goed als onbestaande. Dat staat in contrast met hoe de gemeenten het wachten ervaren. Meer dan de helft vindt dat de taallessen vaak niet snel genoeg starten.

3 op de 4 gemeenten werkt met vrijwilligers die helpen bij de integratie. De vrijwilligers worden voor uiteenlopende zaken ingeschakeld, maar het oefenen van Nederlands staat met stip op 1.