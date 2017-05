Het afgelopen verlengde weekend waren we er gloeiend bij, zoals de weerclichés plegen te zeggen. Met een brandende zon, een plakkerige hitte en tropische temperaturen. Voor wie dat alles toch een beetje té was: goed nieuws. Vandaag is de (voorlopig) laatste dag dat het meer dan 30 graden wordt.

Wie vanochtend vroeg uit de veren is/was, kon al merken dat het afgelopen nacht geregend heeft, ook vanmorgen zijn/waren er her en der nog enkele malse buitjes. Daarna wordt het droog, met hoge wolkensluiers. Geleidelijk ontwikkelen zich stapelwolken en kunnen er opnieuw buien ontstaan, lokaal met onweer, hagel en felle windstoten. De maxima schommelen rond 23 graden aan zee, 29 graden in het centrum, en lokaal tot 32 graden in het oosten.

Morgen worden nog enkele buitjes voorspeld, maar zou het overwegend droog blijven, met steeds breder wordende opklaringen en temperaturen tot 25 graden. Woensdag, donderdag en vrijdag geven de voorspellingen een gelijkaardig beeld: meestal droog en zonnig en maxima tot 24 graden.

Het (alweer verlengde) weekend zou iets bewolkter zijn, en de maxima zouden nog enkele graden dalen.