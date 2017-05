Blikseminslag zet opslagplaats in lichterlaaie in Kasterlee

Verschillende brandweerkorpsen zijn ter plaatse en laten de loods gecontroleerd uitbranden. De rookpluim is tot ver in de buurt te zien en zelfs tot in Turnhout te ruiken. Niemand raakte gewond.

