Muzieklegende Gregg Allman is overleden op 69-jarige leeftijd in zijn huis in Savannah, in de Amerikaanse staat Georgia. Gregg Allman stichtte samen met zijn broer Duane de Allman Brothers Band, die enorm populair was in de jaren 70. Hij schreef ook een aantal van de grootste hits van de groep,k zoals "It's not my cross to bear", "Midnight rider," "Ain't wastin' time no more" en "Melissa". Allman was ook korte tijd getrouwd met Cher.