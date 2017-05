Er zijn grote verschillen in de temperaturen. In het oosten schommelen die van 25 graden op de Hoge Venen tot 30 of 31 graden in de Kempen. In het westen schommelen die tussen 21 graden aan de kust en 28 graden verder in het binnenland. De wind is meestal zwak, in het westen meestal uit noord, elders uit veranderlijke of zuidelijke richtingen.

Vannnacht zijn er wolkenvelden en opklaringen. Eerst verwachten we tijdelijk droger weer maar in het tweede deel van de nacht wordt vanaf het westen de kans op buien en onweer opnieuw groter. Het blijft zeer zacht met minima van 15 of 16 graden aan de kust en op de Hoge Venen en 18 tot 20 graden in het centrum van het land. De wind is eerst zwak en veranderlijk, later in het noordwesten en aan de kust soms matig uit noordoost tot oost.

Morgen verwachten we drukkend warm weer. Eerst is het nog vrij mooi en meestal droog, maar al vlug ontwikkelen zich stapelwolken en is er kans op buien en onweersbuien. Er is daarbij ook kans op hagel en felle windstoten. De wind waait zwak tot matig en draait van zuid naar zuidwest tot west. De maxima schommelen tussen 23 graden aan zee en van 26 tot 31 graden elders in het land.

In de nacht van maandag op dinsdag schuift een zone met regen, buien en onweer geleidelijk van west naar oost over het land. De minima schommelen tussen 12 graden in het westen tot 16 graden in het zuidoosten van het land. De wind waait eerst zwak en veranderlijk, later meestal matig uit het westen.