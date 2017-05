Ik weet intussen ook helemaal waarom ik het niet erg meer vind om in zo’n potsierlijke koerstenue te zitten: in de pelotons zien we er allemaal even belachelijk uit en dat schept een band. Het maakt niet echt uit wat je voorts doet in het leven: hier trappen we allemaal samen in spandex voor datzelfde prachtige doel.

Nu ja.... soms maakt het werk wél een verschil: ik raak aan de praat met twee kerels die fietsen in een VITO-tenue. Ze werken voor het befaamde onderzoekscentrum in de Kempen, en vertellen met enige trots dat er daar baanbrekend onderzoek gedaan wordt naar manieren om kanker te voorspéllen: via analyse van allerlei lichaamsstalen zou het zo mogelijk worden om preventief in te grijpen.

Hoe geweldig zou dàt zijn? En het wordt nog knapper: VITO haalt ook beurzen binnen van... jawel: Kom op tegen Kanker. Ik trap plots weer wat vlotter, want ja DIT is waarvoor die kilometers zo nodig zijn!