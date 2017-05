Crombez neemt deel aan het Vier-programma "Perfect" (foto) om zijn ongezonde levensstijl aan te pakken. Crombez is een kettingroker, overleeft al jaren op liters koffie en is verslaafd aan pickleschips. Ook op sportief vlak was het allesbehalve: 15 jaar geleden sportte Crombez nog, nu totaal niet meer. Resultaat is naar eigen zeggen "een zwanger buikje".

Maar hij heeft zijn leven drastisch aangepast. Twee maanden geleden begon Crombez met lopen onder medische begeleiding. "Op training ben ik nog niet boven de 16 km geraakt", geeft hij toe. Vandaag de 20 km door Brussel lopen, wordt een heuse opgave. Hij is dan ook nerveus.

Is de inspanning wel verantwoord? "We zijn via het programma op voorhand getest: onze uithouding, onze ademhaling en ons hart", legt Crombez uit. Zijn huisarts vond het toch geen slim idee. De erg warme temperaturen zijn alvast een domper. "Maar we nemen geen risico. Dat is het niet waard", beseft Crombez. Hij zal dus op tijd stoppen als het niet meer gaat. Maar proberen gaat hij zeker en vast.

"Ik draag een pet en heb water en druivensuiker bij. Voorts heb ik muziek in mijn oren. Kyuss, rockmuziek uit de jaren 90, houdt me gezelschap", aldus de SP.A-voorzitter.