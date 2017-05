Het warme weer van vandaag heeft ook zijn keerzijde: het KMI waarschuwt voor onweders die plaatselijk erg veel neerslag kunnen geven.

In de namiddag kunnen al buien voorkomen in het westen en langs de Franse grens, aldus het KMI, later ook in de rest van het land. Ook in de loop van de nacht kunnen er nog onweders voorkomen.

Zondag blijft ook overdag de kans op onweersbuien bestaan.

Voor de meeste provincies geldt dan ook voor vanavond, vannacht en morgen "code geel". Enkel voor de kust geldt vanaf morgenvroeg "code groen".