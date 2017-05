Donderdag kwam ex-judoka Ann Simons getuigen in "Van Gils & Gasten". Ze won in 2000 een bronzen medaille op de Olympische Spelen in Sydney, maar daarna werd ze het slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag. Jean-Marie Dedecker was tot 2000 bondscoach van onze judoka's. Hij reageert in de krant "De Standaard": "Ann belde me voor de uitzending van "Van Gils & Gasten" dat ze dit zou vertellen. Ik heb haar gesteund."

"Ik ken Ann, ik heb haar nog als junior mee kampioen gemaakt. We hebben altijd contact gehouden. Ik weet dat ze ervan heeft afgezien. Ik hoorde wel geruchten, maar ik heb nooit mijn kop in het zand gestoken. Toen Ann dit bij de federatie heeft aangeklaagd, was ik er al lang weg. Had ze mij gebeld, dan had ik wel eens een telefoontje gepleegd. Ik denk dat ik een verschil had kunnen maken."