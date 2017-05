Hoe werken compensatiestenen? Wij gingen kijkje nemen

CO2 hergebruiken en opslaan is een veelbelovende oplossing in de strijd tegen de opwarming van de aarde. De Vlaamse overheid onderzoekt verschillende technieken. Eén ervan is de opslag in bouwstenen, zogeheten compensatiestenen. Die stenen worden nu al gemaakt in een Nederlands bedrijf. Een ploeg van Het journaal ging kijken.

