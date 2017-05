Peter Hartoch, persrechter bij het hof van beroep in Brussel, bevestigt dat er een probleem is, maar nuanceert tegelijkertijd ook. "Volgens de theoretische modellen klopt de berekening van tien jaar, maar dit is een simulatie die rekening houdt met de huidige bezetting. Op dit ogenblik is er maar één magistraat die zich één keer per maand bezig houdt met dit type dossiers. Dat is door bepaalde omstandigheden: collega’s die niet vervangen zijn, iemand die een groot strafonderzoek voert… Wanneer deze situatie zich – binnen afzienbare tijd – normaliseert gaan we terug naar vier zittingen om de vier weken. En dan wordt de wachttijd ook gedeeld door vier." Vanaf september komen er twee rechters bij, wat de werkdruk al wat zou verminderen.

Het Brusselse hof van beroep kampt – meer dan andere hoven van beroep in Vlaanderen – met een historische achterstand die al een tiental jaren aansleept. "We draaien op dit moment break-even: we behandelen evenveel zaken als er nieuwe binnenlopen. Maar dat laat ons niet toe om die achterstand (die op dit ogenblik 250 dossier bedraagt) weg te werken."