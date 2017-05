Een startschot en we zijn weg. Voor een tocht van 125 kilometer, naar middagstad Bornem. De bende van Team Sterke Jan krijgt een decibelrijke duw in de rug in Duffel, één van de eerste plekken waar we doorrijden. Jan blijkt jaren geleden aanleiding geweest te zijn voor een beperkte groep om aan de 1000km deel te nemen, en die groep werd altijd maar groter. En ja, Jan heeft het gehaald, hij heeft kanker overwonnen. Net als Yelle, een jongeman die aan het genezen is van darmkanker, en die ook zélf meefietst.

De gesprekken met mijn fietsgenoten, over hun drijfveren, de acties die ze ondernamen om de vereiste 5.000 euro voor hun team bij elkaar te krijgen, hun trainingsritten… ze stuwen me werkelijk voort.



Van mijn nachtelijke twijfels is niks meer te bespeuren en voor ik het besef zijn we al ruim halfweg, en is het tijd voor een korte stop in Berendrecht, waar een leger enthousiaste vrijwilligers wacht met munitie om onze motor weer wat aan te vuren.