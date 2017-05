Tussen 2010 en 2015 waren er gemiddeld 18 stakingsdagen per jaar bij de treinen. Maar sinds de lange werkonderbreking van eind mei vorig jaar zijn er geen spoorstakingen meer geweest. "Het is sinds mensenheugenis dat we een volledig jaar zonder staking hebben gehad", stelt personeelsdirecteur Bovy.

"De eerste reden is dat we heel veel aandacht hebben gegeven aan sociale dialoog, want er zijn toch heel wat dingen aan de gang bij de spoorwegen. Anderzijds hebben we vorig jaar een zeer zware spontane actie gehad. Die actie heeft wat stakingsmoeheid in de hand gewerkt", verklaart de personeelsdirecteur.

Volgens Luc Piens van de christelijke vakbond is het jaar zonder stakingen inderdaad vooral te danken aan beter sociaal overleg, eerder dan aan de boetes die worden opgelegd voor wilde stakingen.