In acht verschillende containers, afkomstig uit Egypte, zaten maar liefst 89.698.760 sigaretten verstopt. De eindbestemming? Een Nederlandse firma. De vangst is een van de grootste ooit in de haven van Antwerpen, laat de FOD Financiën weten.

Het gaat om zogenaamde "Cheap Whites", sigaretten van merken die in België niet geregistreerd zijn zoals "Jin Ling" en "President Gold". Net omdat de merken hier niet geregistreerd zijn, is de namaakwetgeving niet van toepassing. "Het zijn sigaretten die smokkelwaar zijn, omdat het niet geregistreerde merken zijn die niet verkocht mogen worden op de Europese markt. Voor de Belgische douane in de haven van Antwerpen is dit de grootste vangst ooit", vertelt Francis Adyns van de FOD Financiën.