De koninklijke serres in Laken zijn sinds 5 mei gesloten voor het grote publiek, maar gisteren waren ze het decor voor een fikse wandeling van een uur voor de first ladies. Koningin Mathilde ontving de dames en leidde ze gezwind rond tussen de paviljoenen in art nouveaustijl en de tropische planten. Mathilde nam haar gezelschap ook mee in het atelier van Koningin Elisabeth waar ze het uiteraard had over haar passie, de Koningin Elisabethwedstrijd voor cello. Momenteel bereiden de twaalf finalisten zich in afzondering voor op de finaleweek van volgende week.

Wie goed oplette, heeft vast ook een man tussen de vrouwen gespot. De moedige kerel was Gauthier Destenay, de echtgenoot van de Luxemburgse premier Xavier Bettel. Heel wat mannelijke partners van vrouwelijke regeringsleiders laten het vaak afweten. Ze zijn echter wel uitgenodigd. Heeft u ooit al de man van de Duitse bondskanselier Angela Merkel gespot? Of van de Britse Theresa May?

Maar Destenay, een Belgische architect trouwens, duikt wel vaker op. Zo vergezelde hij onlangs nog Bettel en de Luxemburgse erfgroothertog Guillaume op de rode loper van het Filmfestival van Cannes. Eind maart werden Bettel en Destenay nog ontvangen in het Vaticaan door paus Franciscus.