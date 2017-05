"Trump was heel duidelijk over zijn engagement jegens de NAVO", aldus Stoltenberg. "Maar ook in zijn boodschap aan de bondgenoten. Hij heeft een klare en duidelijke boodschap over zijn verwachtingen wat betreft een eerlijke lastenverdeling." Trump had uitgehaald naar de NAVO-lidstaten die niet de beoogde 2 procent aan defensie-uitgaven halen. "Niet eerlijk voor de Amerikaanse belastingbetalers", zei hij.

Volgens Stoltenberg vinden ook verschillende bondgenoten binnen de verdragsorganisatie dat er meer in defensie moet worden geïnvesteerd. "Niet alleen om de Verenigde Staten te plezieren, maar ook omdat het in ons eigen belang is", klonk het.

De NAVO-baas herhaalde nog eens dat de NAVO-lidstaten voor het eerst sinds lang opnieuw investeren in defensie. "Trump beseft dat Europa en Canada in de juiste richting bewegen", zei hij. "Hij is er zich van bewust dat na jaren van afname, we opnieuw meer investeren. We hebben wel nog een lange weg af te leggen, maar daarom hebben we de beslissingen van vandaag genomen."

Op de speciale vergadering van de staats- en regeringsleiders binnen de NAVO is immers beslist om jaarlijks nationale plannen op te stellen, waarin de landen onder andere uit de doeken doen hoe ze tot de 2 procent zullen trachten te komen. Voorts is onder meer ook beslist dat volgend jaar een nieuwe NAVO-top plaatsvindt. Waar en wanneer deelde Stoltenberg nog niet mee.