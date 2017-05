"Vandaag herbevestigen 29 leiders hun wil om te streven naar vrede en stabiliteit", zei Michel. "Onze aanwezigheid hier vandaag drukt onze eenheid uit in tijden van onzekerheid. Na de aanslag in het Verenigd Koninkrijk zijn we allemaal zwaar getroffen, maar we zien een sterk engagement. Niet enkel in woorden, maar ook in daden."

"Onze burgers hebben veiligheid nodig, vooreerst veiligheid. We kunnen slechts slagen als we samenwerken", drukte de eerste minister zijn bondgenoten op het hart. "We zijn het allemaal eens dat we moeten blijven veranderen om onze burgers veilig te houden."

De premier benadrukte tot slot het belang van een sterkere Europese Unie. "Een sterkere EU maakt de NAVO sterker. En een sterkere NAVO maakt de VS en Canada veiliger", zo verwoordde hij het, nog hamerend op de nood aan 'soft power' naast de traditionele militaire slagkracht. "Onze gedeelde waarden zijn niet achterhaald. Vrijheid, vrede, veiligheid, mensenrechten, democratie en de 'rule of law' zullen altijd zegevieren."