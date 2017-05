"Ik vind dit zelfs veel leuker dan al die formaliteiten die komen kijken bij dat Trump-gedoe. Ik trek mij er al lang niets meer van aan", meldt Zuhal Demir op de Special Olympics in Lommel. De agenda van de staatssecretaris werd het voorbije weekend aangepast. Ze was aangeduid als gids voor de first lady's tijdens de NAVO-top, maar uiteindelijk koos de regering voor de partner van premier Michel.

Bij haar aankomst in Lommel kreeg Zuhal Demir een rondleiding doorheen de site van de Special Olympics. Daar feliciteerde ze spelers, ouders en de organisatie. "Ik vind dit een schitterend initiatief dat ook mensen met een beperking de kans geeft om aan sport te doen", zei Demir. "Ik zie alleen maar lachende gezichten en sport verbindt hier ook duidelijk."

Volgens Demir maken initiatieven als de Special Olympics een mentaliteitswijziging mogelijk. "Een mentaliteitswijziging die trouwens dringend nodig is in onze samenleving", zei Demir. "Iedereen heeft talenten en moet die kunnen tonen. De Special Olympics onderstrepen dat heel hard."

Dat Demir niet in Brussel is om Melania Trump te ontvangen, vindt ze naar eigen zeggen "absoluut niet jammer". "Het bezoek aan de Special Olympics is zeker geen troostprijs", klinkt het. "Ik vind dit zelfs veel leuker dan al die formaliteiten die komen kijken bij dat Trump-gedoe. Ik trek mij er al lang niets meer van aan."

Demir bezocht naast de site in Lommel ook nog de atletiekwedstrijden van de Special Olympics in Neerpelt. Vrijdag zal de staatssecretaris eveneens van de partij zijn.