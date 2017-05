Dat Melania niet aanwezig was in de Delvaux-winkel wekte enige verwondering, maar naar verluidt stond het bezoek sowieso niet op de agenda van de first lady, die haar dag begon met een bezoek aan het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola in de Brusselse deelgemeente Laken.

Op Twitter heeft Melania het kinderziekenhuis bedankt voor de ontvangst die ze er vanmorgen gekregen heeft. Ze zegt ook dat ze erg genoten heeft van het bezoek.

"Dank u Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola! Ik heb genoten van het knutselen van papieren bloemen met geweldige patiënten, en van de rondleiding", zo meldt ze op @FLOTUS, het Twitter-account dat voorbehouden is voor de first lady van de VS. Melania Trump heeft ook een foto verspreid waarin ze samen met enkele patiënten te zien is.

Eerder had de first lady al in het gastenboek geschreven dat ze het werk van het kinderziekenhuis "inspirerend" vindt. "Bedankt om dit met mij te delen", schreef ze daarbij ook.