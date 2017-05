"Los daarvan is het in de diplomatie ook een traditie om gesprekken te voeren met politieke nieuwkomers van grootmachten. Binnen het kader van een gelegenheidstoneeltje weliswaar, want zo'n ontmoeting is goed voorbereid, maar tegelijk is het een gelegenheid om bij elkaar al eens af te tasten hoe de andere partij denkt. Bovendien heeft Macron de ambitie om Frankrijk internationaal meer op de kaart zetten. Hoe sterk ze ook van mening verschillen, louter de ontmoeting met Trump is al van groot belang voor hem."