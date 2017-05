Volgens Amerikaanse media had Trump "a little chat" met premier Michel, meer niet.

"Trumps bezoek aan België is geen nieuws hier. Er wordt door Amerikanen niet over gesproken, en in Amerikaanse media wordt België niet eens vermeld. Ons land doet dienst als decor voor een wervelwindbezoek: in de hoofden van de Amerikanen brengt hij geen bezoek aan België, maar wel aan het NAVO-hoofdkwartier, dat dan toevallig in ons land ligt", vertelt Soenens vanuit New York.

Ook de ontmoetingen van Trump met ons koningspaar en premier Michel lijken maar een voetnoot in de beperkte verslaggeving over de eerste buitenlandse reis van de Amerikaanse president. "Belgische media hebben de mond vol van de goede gesprekken en constructieve ontmoetingen met het hof en de politieke wereld gisteren. Amerikaanse media schrijven dat hij onze koning en koningin heeft ontmoet en daarna " a little chat" heeft gehad met de premier. Een onderonsje als het ware, meer niet."