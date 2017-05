Mensen tegen elkaar opzetten, is niet het beste antwoord op de terreurdreiging na Manchester, zegt Vlaams minister Hilde Crevits in haar toespraak naar aanleiding van Rerum Novarum. Ze pleit voor de zogenoemde verbindende maatschappij waarin iedereen zich thuisvoelt. Meer politie en militairen volstaan volgens haar niet.

"De veiligste straat is voor mij niét de straat met de meeste militairen, maar de straat waar iedereen elkaar kent. De veiligste samenleving is niét de samenleving waar polarisering troef is, maar wel waar dialoog centraal staat, waar iedereen rechtvaardige kansen krijgt om zich te ontplooien.

Ook Crevits neemt het op voor de kwetsbaren. "Het is niet omdat iemand kwetsbaar is dat hij profiteert. Het is niet omdat iemand moeilijk aan de bak raakt op de arbeidsmarkt, dat hij of zij geen handen aan het lijf heeft. En het is niet omdat iemand die bezwijkt onder de druk van zijn job, dat hij plots een sukkelaar wordt."