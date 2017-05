"Het is een gelegenheidsbezoek naar aanleiding van de opening van het nieuwe NAVO-hoofdkwartier", zegt Criekemans in "Terzake". "Het is een gelegenheid voor de president om zijn gelijken te ontmoeten: de staats- en regerijngsleiders."

"Diezelfde Trump zei nochtans enige tijd geleden dat de NAVO voorbijgestreefd was. "Hij had misschien gelijk, in die zin dat de NAVO in een transformatieproces zit", verduidelijkt David Criekemans. Hier rijst de vraag hoe die NAVO moet veranderen. "Trump heeft gezegd dat de strijd tegen het terrorisme de hoofdmoot moet zijn, maar hij definieert dat terrorisme niet echt en zegt ook niet echt wat er moet gebeuren, en met welke partners. Het blijft wat vaag."

Criekemans ziet voor- en nadelen aan de NAVO-plannen van de Amerikaanse president. "Een voordeel is de command and control: planning en stilleprocedures, waardoor alles wat sneller verloopt. Een nadeel is dat een aantal landen vrezen voor een nieuwe eindeloze strijd. " Criekemans wijst erop dat dat de nasleep van de aanslagen van 9 september 2001 nog altijd niet is weggewerkt.

Er zal morgen allicht ook over een sterkere Europese defensie worden gepraat. Criekemans vindt dat allemaal nog erg vaag. Enerzijds gaat het dan over wat een "Europese planningscapaciteit" wordt genoemd, maar Criekemans wijst erop dat in dat verband weinig of niets wordt gezegd over defensieaankopen. Hij vermoedt dat Trump ook meer Amerikaanse wapens wil slijten aan de NAVO-partners, in navolging van zijn lucratieve wapendeal die hij in Saudi-Arabië heeft gesloten. Of ligt hier een kans voor de Europese defensie-industrie, met de Franse defensie-industrie op kop?