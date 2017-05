Vorig jaar, even na de aanslagen in Brussel, leek er nog een haar in de boter te zitten tussen - toen nog presidentskandidaat - Donald Trump en premier Charles Michel. Trump had Brussel een hellegat (hellhole) genoemd, en Michel zei toen in de VS dat "een kandidaat" misschien niet welkom zou zijn in Brussel.

Vandaag, na een korte ontmoeting tussen beide heren, lijkt al die animositeit verleden tijd. "Het was hartelijk, respectvol en direct", zegt Michel. "Het ijs was onmiddellijk gebroken. Vanaf het moment dat hij uit het vliegtuig was gestapt, kwam er een boodschap van enthousiasme voor ons land."

"Er is wellicht de kandidaat Donald Trump, en nu is er de president Donald Trump", concludeert Michel. "Vandaag heb ik vooral complimenten gekregen." Onze premier had het nog over "een gesprek zonder taboes, zonder diplomatieke taal, met zeer directe boodschappen van beide kanten".

Michel heeft Trump zijn boodschap gegeven, namelijk dat meer multilateralisme nodig is voor meer veiligheid in de wereld en dat mensenrechten en onze fundamentele vrijheden belangrijk zijn. De boodschap van Trump dat ons land "meer financiële verantwoordelijkheid voor onze eigen veiligheid moet opnemen", is ook aangekomen.

"Er was twijfel over de politieke wil in Washington om sterke banden met Europa te hebben", zegt Michel. "Daarover heb ik duidelijke taal gehoord. Er is een wil om een sterke as tussen Europa en de VS te houden." De premier houdt wel een slag om de arm: "We zullen zien de komende jaren."