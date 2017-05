Ik heb ook een paar keer het asfalt van iets dichterbij gezien dan me lief was, beseft in welke erbarmelijke staat onze fietspaden soms zijn en kennis “mogen” maken met automobilisten die duidelijk niet zo wieler-minded zijn. Maar laat ik dat maar even buiten beschouwing laten… Ja, ik heb met goéd voorbereid.

Maar wat is goed hé?

In elk geval: morgen is het zover: heel vroeg uit de veren voor m’n eerste van vier ritten, elke dag 125 kilometer, dat is mijn doel. Morgenvroeg geef ik in Mechelen om 7.30 uur eerst het startschot voor een ander peloton, en om 7.40 uur vertrekt dan het mijne: aan een gemiddeld tempo van 27 kilometer per uur bollen naar Bornem.

Het wordt prachtig weer, dus daar kan ik eventueel falen al niet aan wijten. Aan eenzaamheid ook niet, want ik zal in gezelschap zijn van een heel peloton vol prachtige mensen die allemaal samen trappen voor een prachtig doel. Aan materiaalpech normaal gezien ook niet, mijn fiets is in orde.

Moet lukken dus. Maar toch. Stress.

Maar hey, was een beetje stress niet zelfs goed?