Hoe ging De Ceuckelaire te werk? Heel eenvoudig, hij deed alsof hij Melania Trump was die haar Facebook-wachtwoord was vergeten. Hij kreeg zo de lengte en de eerste en de laatste letter te zien van het e-mailadres dat verbonden was aan de account. Door die informatie in te voeren in een programma dat de verschillende mogelijkheden uittest, had hij in een mum van het tijd het juiste e-mailadres gevonden.

Maar komen mails naar dit adres nu bij Melania Trump zelf terecht, en niet bij een of andere medewerker? "Ik denk echt wel dat dit haar persoonlijke e-mailadres is", vertelt De Ceuckelaire aan onze redactie. "Het is een e-mailadres dat ze jaren geleden zelf heeft aangemaakt."