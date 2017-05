Het wordt wel eens gezegd onder kauwgomliefhebbers: als u een kauwgom inslikt, blijft die 7 jaar in de maag kleven, omdat het lichaam hem niet kan verteren.

Maak u echter geen zorgen als u al eens een kauwgom inslikte, want het gaat om een mythe. "Een kauwgom bestaat voornamelijk uit gom. Dat gomgedeelte zal de zure omstandigheden van de maag overleven, en zal niet worden verteerd. Maar omdat het klein en zacht is, zal het door de bewegingen van de maag en de darmen wel verder worden gestuwd. Als u een kauwgom inslikt, zal u 24 uur moeten wachten, maar daarna zal u een haast onveranderde substantie terugvinden in de ontlasting. Het is dus geen ramp om een kauwgom in te slikken. Doe het wel niet systematisch, want daar is het niet voor gemaakt", legt bio-ingenieur Tara Grauwet (KU Leuven) uit.

"Een kauwgom blijft dus geen zeven jaar kleven in de maag, maar wel in de natuur, want die heeft er maar liefst 3 keer 7 jaar voor nodig om de kauwgom af te breken", aldus nog Grauwet.