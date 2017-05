De 7 verdachten zijn bijna allemaal geboren in België en wonen in Charleroi en in verschillende Brusselse gemeenten. De cel draait vooral rond een koppel dat samen met hun kinderen naar Syrië wilde vertrekken. Een paar dagen na de aanslagen in Parijs op 13 november 2015 kwam het geradicaliseerde koppel in het vizier van de speurders. Begin vorig jaar werden ze opgepakt. Ze waren ook op zoek naar wapens.

Van in het begin was het duidelijk hoe groot de rol van sociale media in dit dossier waren. Facebook, maar vooral Whatsapp en Telegram werden volop ingezet om mekaar en anderen te radicaliseren. Ze stonden met mekaar in contact via de apps, maar maakten zo ook plannen om naar Syrië te vertrekken en om in Europa aanslagen te plegen. In dit dossier is er dan ook veel samenwerking geweest tussen speurders in Frankrijk en België.