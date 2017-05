Slachtoffer Marina Tijssen is tevreden met de beslissing van de rechtbank.

"Voor mij is het belangrijk dat die man gestraft wordt. Die man heeft iets vreselijks gedaan en hoort niet direct in de maatschappij. Ik vind het zeer goed dat die lang wordt opgesloten. Het is heel belangrijk dat het vandaag geen strafvermindering geworden is. Voor mij had het levenslang mogen zijn, ik heb ook levenslang gekregen, maar ik leg me neer bij de beslissing van het hof", reageert ze na afloop aan VRT Nieuws.