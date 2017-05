De prepaid-kaarten zitten trouwens niet alleen in gsm's en smartphones, maar ook in alarminstallaties en andere domotica. "Die kunnen we niet bereiken omdat daar geen gsm-toestel aan gekoppeld is. Meestal gaat het om abonnementen, maar we raden klanten wel aan om dit na te vragen bij de leverancier", zegt Isabelle Geeraerts van Telenet.

"We raden mensen ook aan om zeker even te checken bij familieleden welke simkaart iedereen heeft en of er geen reservetoestel of een toestel dat niet vaak wordt gebruikt in de kast ligt dat toch nog geregistreerd moet worden."

"We verwachten niet dat alle kaarten tegen 7 juni geregistreerd zullen zijn. Ook omdat er simkaarten zijn die gewoon niet meer gebruikt worden. We verwachten wel nog een zekere toeloop in onze winkels naar de deadline toe en we hebben dan ook extra mensen aangeworven om alles vlot te laten verlopen."