Voor first lady Melania en de vele andere meegereisde partners van wereldleiders, is er morgen een apart programma voorzien.

Zo bezoekt Melania 's morgens een kinderziekenhuis in Brussel, waarna ze samen met de andere first ladies een rondleiding krijgt in een boetiek van het luxueuze handtassenmerk Delvaux. Afsluiten doen de dames in het gezelschap van koningin Mathilde in de koninklijke serres van Laken.