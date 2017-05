Vorig jaar nog deed Terlouw, bekend van jeugdboeken als "Koningen van Katoren" en "Oorlogswinter", een emotionele oproep in het Nederlandse televisieprogramma "De Wereld Draait Door". Hij uitte toen zijn bezorgdheid over de klimaatopwarming en het gebrek aan vertrouwen in elkaar.

"Vroeger hingen de touwtjes uit de brievenbussen. Kinderen konden gewoon de deuren opentrekken en binnenlopen. Volwassenen ook. We vertrouwden elkaar." Dat vertrouwen is volgens hem verdwenen. "De overheid vertrouwt de bevolking niet meer en de burgers vertrouwen de politiek niet meer." Terlouw ziet ook de verkiezing van Donald Trump in de Verenigde Staten en de brexit als een afspiegeling van dat wantrouwen.