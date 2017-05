Professor strafrecht aan de UGent Brice De Ruyver ziet in de actie een voorbeeld dat de strijd tegen drugs een versnelling hoger geschakeld is. Vooral de manier waarop, is opmerkelijk. "Het was een gezamenlijke operatie in een fenomeen dat België en Nederland bindt: de cocaïne die Antwerpen binnenkomt en voor een belangrijk deel verdwijnt in Nederland om van daar verder verhandeld worden."

Antwerpen blijft een belangrijke ingangspoort benadrukt De Ruyver. "We hebben met Antwerpen een zwak punt. Het is een open haven die moeilijk te beveiligen is. Dat maakt het aantrekkelijk voor cocaïne of de basisstoffen voor synthetische drugs te smokkelen en biedt faciliteiten voor georganiseerde misdaad."