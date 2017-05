Welke maatregelen neemt het Sportpaleis om veiligheid te garanderen?

Ariana Grande zou normaal gezien nu zondag optreden in het Antwerps Sportpaleis. Het is niet zeker of dat optreden nog doorgaat, maar de uitbaters van het Sportpaleis nemen al langer extra maatregelen om de veiligheid van hun bezoekers te garanderen.

