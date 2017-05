First lady's gaan op bezoek bij handtassenzaak Delvaux

Komende donderdag strijken staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO neer in Brussel. Ook hun partners zijn dan in het land. Koningin Mathilde zal de first lady's rondleiden in de Koninklijke Serres van Laken. De dames Erdogan en Trump zullen een bezoek brengen aan Delvaux in Brussel.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

First lady's gaan op bezoek bij handtassenzaak Delvaux

Komende donderdag strijken staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO neer in Brussel. Ook hun partners zijn dan in het land. Koningin Mathilde zal de first lady's rondleiden in de Koninklijke Serres van Laken. De dames Erdogan en Trump zullen een bezoek brengen aan Delvaux in Brussel.