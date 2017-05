Sinds de flexibiliseringsmaatregel is het onderwijs gestructureerd in bachelor- en masterstructuren en is het hoger onderwijs niet meer georganiseerd naar studiejaren, maar wel naar studiepunten.

"Dat was toen een goede zaak want het studiesysteem was op dat moment té rigide. Maar nu zien we dat studenten er wel heel lang over doen om hun studietraject af te ronden. De relatieve studieduur neemt dus toe. Studenten hebben ook te vaak het gevoel dat het wel goed zal komen, dus ze blijven maar proberen. Maar in een aantal gevallen komt het niet goed. Daarom vragen wij meer structuur en minder flexibiliteit", vertelt Martine Taeymans van de Thomas More Hogeschool Mechelen in het radionieuws op Radio 1.