Op de cartoon die Vandersnickt op zijn Faceboodk-pagina zette is te zien hoe het als moslim aangeklede animatiefiguurtje Pepe the Frog - het symbool van de Amerikaanse extreemrechtse alt-right-beweging - een blond meisje verkracht. Op dat meisje is het hoofd van een linkse activiste geplaatst.

Het posten van de cartoon was een reactie op het feit dat een lezing van Theo Francken aan de VUB moest afgelast worden omdat de zaal was afgesloten door enkele tientallen linkse activisten, zegt Vandersnickt. Hij ontkent ook dat de cartoon een seksuele intimidatie was. Het ging volgens hem juist om een aanklacht tegen seksueel geweld (van migranten) zoals we dat hebben gezien in Keulen.

"Ik geef toe dat het gebruik van de gezichten veel te persoonlijk was, dat was een fout. Ik heb mijn verontschuldigingen aangeboden aan de twee personen, maar men heeft rond de hele zaak te veel spel gemaakt", zegt Vandersnickt. "Het gaat maar om een prent, laten we dat in perspectief plaatsen".

Buiten het feit dat de cartoon te persoonlijk was, verdedigt Vandersnickt wel het posten ervan. "Je kan misschien wel zeggen dat ik een fout heb gemaakt door zo iets te plaatsen, maar zeggen dat ik dat niet mag doen, zou een schending van mijn vrijheid van meningsuiting zijn", stelt hij. "Er zijn heel veel zaken in mijn leven die ik zou willen terugdraaien, en het posten van een cartoon is daar niet een van. Ik beschouw dit als een ervaring rijker", besluit Vandersnickt.