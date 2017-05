Er werden van donderdag tot gisteren controles uitgevoerd op de vervoersassen Rotterdam-Roosendaal-Antwerpen-Parijs en Maastricht-Luik-Luxemburg-Metz, zowel langs autosnelwegen en provinciale wegen als op treinen, bussen en in drugspanden.

In totaal werden onder andere bijna twee kilo marihuana, 605 cannabiszaden, 29 joints, 205 gram heroïne, bijna 100 gram cocaïne, 1.469 stuks XTC, 12 wapens en 16.110 euro in beslag genomen.

In de provincie Limburg konden een drugsrunner en een van zijn Franse klanten opgepakt worden. Meerdere drugsvangsten gebeurden bij controles op de E19 richting België door de douane van Antwerpen en de politiezones Voorkempen en Brasschaat. Een Belg uit de regio Mechelen probeerde meer dan duizend XTC-pillen het land in te smokkelen. Hij werd van zijn vrijheid beroofd en de drugs en zijn voertuig werden in beslag genomen.

In Berendrecht werd het verkeer vanuit Nederland op de A12 gecontroleerd. "Deze controles waren, spijtig genoeg, weeral zeer positief", aldus de federale politie. Twee Belgen werden aangehouden omdat ze een grote hoeveelheid cannabis het land binnen probeerden te smokkelen in een verborgen ruimte in hun auto. Dankzij drugshonden werd die ruimte ontdekt. Ook werd een Albanees die illegaal in het land verblijft onderschept. In zijn wagen werd materiaal aangetroffen voor de productie van cannabis.

De spoorwegpolitie van Brussel wist dan weer een Belg van Turkse afkomst op te pakken, die zich verstopt had in een toilet van een trein die van Rotterdam kwam. Hij was in het bezit van 2.285 euro en 3,5 gram heroïne. Net voor de controle had de man nog verschillende hoeveelheden drugs door het raam naar buiten gegooid. Hij was al bij de politie gekend en eerder veroordeeld voor drugssmokkel.